Voormalige wagen Schumacher staat te koop voor miljoenenbedrag

De legendarische Michael Schumacher reed van 1996 tot 2006 voor het team Ferrari. Het was een gouden combinatie en Schumacher wist vijf wereldtitels te pakken in Italiaanse dienst. Hierdoor kwam hij op zeven titels te staan, een record dat Lewis Hamilton in 2020 evenaarde. Iedereen die ooit in een wagen van Schumacher wilde rijden heeft nu geluk.

Er staat momenteel namelijk een voormalig dienstwagen van de Duitser te koop. Het gaat echter niet om een kampioenswagen maar wel om een racewinnaar. Bij duPont Registry staat namelijk een Ferrari F300 te koop. Met deze wagen reed met in het seizoen van 1998. In de desbetreffende wagen reed Schumacher meerdere races. Men kan nu de wagen kopen waarmee de Duitser de Hongaarse Grand Prix won.

Schumacher reed in deze wagen ook de Grand Prix van Japan. Hij kwam hier niet aan de finish en mede door deze uitvalbeurt moest hij de titel laten aan Mika Häkkinen. Desalniettemin gaat het hier wel om een auto waarin de legendarische Schumacher in heeft gereden. De huidige eigenaar wil de auto echter niet voor een appel en een ei van de hand doen. Hij wil 4,4 miljoen euro ontvangen voor de wagen.