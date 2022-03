Alonso: "Nieuwe Renault-motor is goede stap voorwaarts"

Fernando Alonso heeft weet na de eerste testsessie in Barcelona nog niet heel veel over zijn nieuwe auto van 2022. De Alpine A522 kende geen hele goede start, al reden ze wel veel ronden, maar de Spanjaard weet nog niet of hij tevreden is met de wagen.

Alpine, wiens Formule 1-team nu voor 100 procent is overgenomen door Renault nadat de laatste aandelen van Genii werden overgenomen, heeft veel hoop gevestigd op zijn auto voor het volledig nieuwe reglement van dit jaar.

Echt goed gaat het intern alleen nog niet, zo meldt de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Een insider bij het team vertelde aan de krant: "Met Fernando gaat het heel goed. Met de auto niet echt, er ontbreken nog veel dingen."

Het middelpunt van Alpine's 2022-project was een gloednieuwe turbo V6-motor, waarbij Renault erkende dat de ontwikkeling van de vorige generatie zijn langste tijd heeft gehad. Alonso zegt hierover: "We hebben een goede stap voorwaarts gezet met het vermogen van onze nieuwe motor. Ik hoop dat we op het niveau van de concurrentie zullen zitten. We hebben aan vermogen ingeboet met de nieuwe benzine, dus ook met deze factor zal rekening moeten worden gehouden als we het over de motorprestaties hebben."

Voorbereiding

Alonso werd door de Spaanse omroep RTVE ook gevraagd naar de opmerkingen van de insider bij het team. "Ik weet niet of ik tevreden ben met de prestaties van de auto of niet," antwoordde hij. "We zitten nog in de prille beginfase, maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe het gaat. We zitten in een nieuwe voorbereiding, beginnen aan een nieuw jaar en tijdperk, en hopelijk geeft ook de pandemie ons een pauze."

"Een beetje een mix van gevoelens," vervolgde Alonso. "Het zijn onze eerste dagen met de auto - sommige zijn positief en dan zijn er weer kleine probleempjes die we altijd ontdekken en waar we nog oplossingen voor moeten vinden."