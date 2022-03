Mercedes onderzoekt sidepods van Red Bull

Mike Elliott, technisch directeur van Mercedes, liet doorschemeren dat het team nadenkt over hoe de radicaal ogende Red Bull-sidepods werken. Red Bull Racing lanceerde de RB18 drie weken geleden maar vorige week tijdens de eerst testdag was pas echt het design van de wagen van Max Verstappen en Sergio Perez te zien.

De sidepods van de RB18 deden in de loop van de week de wenkbrauwen fronsen omdat ze er anders uitzien dan andere auto's in het veld, omdat ze aanzienlijk hoog zitten en aan de onderkant veel ruimte vrij is gelaten om de lucht richting de achterkant van de wagen te laten stromen.

Onderzoek Mercedes

Op het YouTube-kanaal van de F1 bespreekt Elliott de belangrijkste verschillen tussen de auto's die hij vorige week had gezien. Zijn oog viel vooral op de sidepods van de RB18 van Red Bull. Elliott zegt dat dit iets is dat het Duitse team waarschijnlijk zelf verder gaat onderzoeken en als ze het een betere oplossing vinden dan ze hebben, dat het team tijdens de testsessie of race in Bahrein een kopie ervan op haar eigen wagen zal zetten.

Elliott: "Het meest visueel dat in het oog springt zijn de sidepods die Red Bull Racing heeft bedacht. Het ziet er interessant uit, dus dat gaan we goed bekijken en over nadenken."