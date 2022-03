Red Bull kampt met groot probleem door te zware RB18

Vorige week reden de nieuwe auto's van 2022 op het Circuit de Catalunya, waar Mercedes het tempo bepaalde: Lewis Hamilton leidde met George Russell een 1-2, terwijl Red Bull's Sergio Perez de derde tijd reed. Red Bull kampt echter met problemen aan de RB18. Helmut Marko zegt na de testsessie in Barcelona dat het team de problemen in het vizier heeft maar zegt verder weinig over de inhoud.

Tijdens een testsessie ter voorbereiding op een nieuwe F1-seizoen wordt vooral de betrouwbaarheid getest en ligt niet direct de focus op snelle tijden, al is het vaak wel een indicatie welk team de plank mis heeft geslagen en welke teams snel zijn.

Gewichtstoename

Maar hoewel Red Bull Racing er goed voor stond, zegt motorsportadviseur Marko dat ze met één groot probleem kampen: de auto is te zwaar. Dit jaar heeft de Formule 1 het minimumgewicht verhoogd naar 795 kilogram, een toename van 43 kilo, maar naar verluidt hebben de teams moeite om onder die drempel te komen.

Volgens Auto Motor und Sport zegt een teambaas dat sommige auto's tot wel enkele tientallen kilo's boven het minimumgewicht zitten. Een aanzienlijk deel van die toename komt door de grotere 18-inch wielen en banden van Pirelli, terwijl grotere wielen ook grotere remmen betekenen.

Er zijn ook structurele veranderingen aan het chassis om de veiligheid te verbeteren, die ook meer gewicht met zich meebrengen.

Aanpassen nieuwe reglement

Het team van Max Verstappen heeft moeite om kilo's van hun RB18 af te halen. Marko vertelde aan Motorsport-Magazine.com: "Het enige probleem dat we hebben is het gewicht, maar dat hebben alle teams. Godzijdank is het minimumgewicht al verhoogd, maar er is nog een hoop werk te doen voor de eerste race."

De Oostenrijker hoopt dat tijdens een bijeenkomst van de teambazen van de Formule 1-teams overeenstemming wordt bereikt over een verhoging. Marko: "Laten we kijken of we het minimumgewicht nog iets hoger kunnen krijgen."

Dat is echter onwaarschijnlijk, want om in dit late stadium een verhoging in de regels op te nemen, zouden acht van de tien teams hiervoor positief moeten stemmen.

Marko lijkt echter te denken dat het eigenlijk maar één team gelukt is om op het minimumgewicht te blijven. Hij zegt: "Op één team na worstelen alle anderen met het gewichtsprobleem."

Auto Motor und Sport beweert dat één team Alfa Romeo is met McLaren ook in de buurt komt van het minimumgewicht. "Alleen Alfa Romeo zou geen problemen hebben. De McLaren MCL36 zou net een paar kilo te veel hebben maar is in de buurt."