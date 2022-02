Red Bull-talenten Vips en Lawson mogen F1-debuut maken

Dit jaar zullen de F1-teams een aantal vrije trainingen beschikbaar moeten stellen voor jonge talenten. Bij Red Bull heeft men de keus gemaakt en die is gevallen op Liam Lawson en Juri Vips. Beide coureurs zijn al langere tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van de drankjesfabrikant.

Een gebrek aan F1-zitjes voor veelbelovende talenten is de laatste tijd een hot topic voor discussie in de Formule 1, dus sinds 2022 moeten teams nu een rookie de kans geven tijdens twee vrije trainingen in het seizoen. Een rookie (debutant) wordt gedefinieerd als iemand die twee of minder Grands Prix in de Formule 1 heeft gereden.

Red Bull heeft dus gekozen voor twee hoog aangeschreven talenten. Te beginnen met Juri Vips, die in 2020 en 2021 deelnam aan de Abu Dhabi Young Drivers Test met Red Bull. AlphaTauri-teambaas Franz Tost, die met zijn team alle talenten opleidt voor Red Bull, legde uit dat Vips de twee vrije training met Red Bull Racing zal rijden, terwijl Lawson hetzelfde zal doen voor AlphaTauri.

Young Driver Test

Tost vertelde aan The Race: "Lawson zal voor AlphaTauri de twee trainingen mogen rijden. Natuurlijk is dit ook een beslissing van Red Bull. Vips zal rijden voor Red Bull Racing."

"Lawson testte vorig jaar ook bij ons in Abu Dhabi tijdens de Young Driver Test en dat deed hij goed. Hij rijdt dit jaar in de Formule 2 en dan zullen we zien wat de volgende stappen zullen zijn."

Lawson is overgestapt naar Carlin voor wat zijn tweede seizoen in de Formule 2 zal zijn, maar deze keer zal zijn volledige focus op de serie liggen, aangezien hij in 2021 onder zeer controversiële omstandigheden de DTM-titel misliep.

Vips blijft ondertussen bij Hitech voor een tweede F2-seizoen, nadat hij in 2021 twee raceoverwinningen had behaald met het team.