Alfa Romeo presenteert livery van C42

Als laatste F1-team van de grid heeft Alfa Romeo het presentatieseizoen afgesloten met de onthulling van de nieuwe livery voor 2022. Terwijl de andere negen Formule 1-teams hun livery lieten zien voorafgaand aan de eerste wintertest die in Barcelona plaatsvond, koos Alfa Romeo ervoor om het iets anders te doen door de wagen na de test te onthullen.

In de tussentijd ging Alfa Romeo het circuit op in een oogverblindende camouflage livery. De kleurstelling kon op veel goedkeuring rekenen van fans en media in de paddock maar bleek dus wederom eenmalig. Het Italiaanse team keert terug naar de meer traditionele rood-witte kleuren voor het seizoen 2022.

Nieuwe coureurs

Voor dit seizoen heeft het team twee nieuwe coureurs omdat Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi vertrokken. De Fin stopte als F1-coureur en ging met pensioen, de Italiaan werd gewoonweg vervangen door een andere coureur, waardoor de samenwerking met Ferrari ook minder belangrijk lijkt dan voorheen.

Voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas is aangetrokken om het team te leiden, terwijl Guanyu Zhou uit China met een grote zak met geld komt en zo zijn debuut kan maken in de Formule 1. Teambaas Frederic Vasseur is optimistisch dat de sombere en donkere dagen van het team voorbij zijn, en ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Vasseur: "De start van het seizoen is altijd een spannende tijd, waarin we de vruchten hopen te plukken van het werk van honderden mensen over een lange periode."

“De C42 is een auto waar we naar uitkijken om te racen, niet alleen omdat het de eerste is die we hebben gebouwd onder de nieuwe reglementen van de F1, maar omdat we het volste vertrouwen hebben in deze auto die ons team kan helpen om een grote stap voorwaarts te maken richting de voorkant van de grid."