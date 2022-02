Russell ziet favorieten: "Rode en oranje teams competitief"

George Russell is bezig met zijn eerste weken als officieel Mercedes-coureur. De jonge Brit maakt de nodige meters in de nieuwe zilverpijl en hij krijgt al de nodige eerste indrukken van zijn nieuwe bolide. Daarnaast krijgt hij ook de kans om al een blik te werpen op de prestaties van zijn concurrenten.

Het is overduidelijk dat men bij Mercedes nog niet gaat voor de snelle tijden. De regerend constructeurskampioen doet rustig aan en men rijdt vooral veel rondjes. Russell krijgt de kans om aan zijn nieuwe werkomgeving te wennen maar hij kijkt ook naar zijn nieuwbakken tegenstanders. Hij heeft de nieuwe snelheidsduivels al vroeg in het vizier in deze vroeg fase van de pre season tests.

Oranje & rood

Het is opvallend dat de Ferrari's en de McLarens al veel snelle rondes klokken. De twee teams domineerden de kop van de tijdenlijsten en Russell zet ze dan ook wat vraag weg als geduchte tegenstanders. De Britse coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "Enkele teams zien er heel erg snel uit. Dat oranje team en ook dat rode team zien er heel erg competitief uit hier."

Niet ervoor

Russell is dan ook van mening dat men bij Mercedes niet langer de te kloppen ploeg is. De talentvolle Brit duwt zijn nieuwe werkgever al snel in de underdog positie: "We zitten er zeker niet voor. Ik ben daar redelijk zeker van. Het lijkt erop dat ze alles onder controle hebben en ze zien er redelijk sterk uit, zowel met weinig als met veel brandstof in de auto. Ook op het gebied van bandenmanagement. Iedereen werkt zijn eigen programma af maar op basis van het gemiddelde van alle runs kunnen we nu met zekerheid zeggen dat we achter ze staan."