Brown ziet komst Andretti wél zitten: "Kan helpen bij groei in Noord-Amerika"

Afgelopen week deed een aankondiging vanuit Amerika het nodige stof opwaaien in Amerika. Het team van Andretti maakte namelijk kenbaar dat ze startbewijs voor 2024 hadden aangevraagd. Het is overduidelijk dat de bekende racenaam er alles aan wil doen om de koningsklasse van de autosport te betreden.

Michael Andretti is de grote man achter de reusachtige ambities van de ploeg die onder andere actief is in de Indycars en de Extreme E. Vorig jaar onderhandelde hij al met Sauber over een overname van het team. De deal ketste echter op een haar na af maar de plannen liggen niet diep in de koelkast. Men wil nu dus met een compleet eigen team mee gaan doen, dat betekent dus ook dat ze willen voldoen aan de prijs van 200 miljoen dollar voor nieuwe teams.

Groei

Veel teambazen van huidige teams reageren nogal terughoudend op de interesse van de Andretti's. Mercedes-teambaas Toto Wolff was één van de teambazen die zich uitsprak over de zaak. Er is echter één teambaas die de mogelijke komst van Andretti hartstochtelijk toejuicht. McLaren CEO Zak Brown staat te springen, in gesprek met Motorsport.com wordt dat zeer duidelijk. "Ik denk dat Andretti als naam, als hoog aangeschreven team en met wie er achter staan zeker kunnen helpen bij het groeien van de sport in Noord-Amerika."

Kortzichtig

De Amerikaan Brown vindt het dan ook niet handig dat de andere teams zo openlijk twijfelen aan de mogelijke komst van Andretti. Hij is nogal fel op dit punt: "Ik denk dat de teams die een ander team mogelijk niet steunen nogal kortzichtig zijn. Proberen we de sport te laten groeien? Of zijn we bezig met waar wij als raceteams nogal eens de neiging naar hebben, denken aan vandaag in plaats van aan de toekomst."