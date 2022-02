Hamilton vertrouwt zijn team: "Ze maken geen fouten"

Deze middag maakte Lewis Hamilton zijn comeback achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Brit neemt de middag van de eerste dag van de wintertest in Barcelona voor zijn rekening. De zevenvoudig wereldkampioen wil dit jaar weer op jacht gaan naar een nieuwe wereldtitel en hij neemt het zeer serieus.

Vanochtend zat George Russell achter het stuur van de nieuwe, zilverkleurige Mercedes. Hamilton meldde zich ook in de pitstraat waar hij de bezigheden met grote belangstelling bekeek. Hij keek niet alleen naar de ontwikkelingen van zijn eigen ploeg, hij nam ook een kijkje bij de concurrentie. De Brit bekeek op zijn gemakje alle andere bolides in de pits en nam alles rustig in zich op.

Nieuw

Vanzelfsprekend is iedereen zeer benieuwd naar het 'spionagewerk' van Hamilton. Op een persconferentie op het circuit van Barcelona werd hij er dan ook naar gevraagd. De Mercedes-man heeft zijn antwoord echter al klaar staan. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Tijdens de vorige jaren waren de wagens die we hier zagen steeds een evolutie van het jaar ervoor. Dit jaar is alles echter nieuw. In de afgelopen maanden heb ik natuurlijk onze ontwerpen gezien maar ik kan nu pas de andere teams bekijken."

Sidepods

Hamilton stond op de uitkijk om eens te gluren bij de concurrentie. Hij doet er ook niet moeilijk over en hij geeft zijn bezigheden ruimschoots toe. De veranderingen in het regelboek zijn de grootste aanleiding: "Ik probeer zo goed mogelijk te spotten wat er bij de concurrent anders uitziet, als er al iets anders is. Ik probeer te kijken waarom andere teams bepaalde keuzes hebben gemaakt, denk bijvoorbeeld aan de sidepods en de voorvleugel."

Fouten

De nieuwe regels kunnen er dus ook zomaar voor zorgen dat het veld aardig wordt opgeschud. Het kan dus ook zomaar dat Mercedes de concurrentie moet laten gaan. Hamilton wil daar echter niets van weten: "Mijn team maakt geen fouten. Er bestaat altijd een risico maar wij maken geen fouten. We hebben een groep met zeer intelligente mensen op de fabriek en ik vertrouw hen voor de volle honderd procent."