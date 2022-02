Video: Hamilton bekijkt de concurrentie in Barcelona

Lange tijd was het onduidelijk of Lewis Hamilton wel zou terugkeren in 2022. Aan alle twijfel is echter een einde gekomen en de Brit rijdt aankomend seizoen gewoon weer mee in zijn Mercedes. Vanmiddag zal hij in Barcelona achter het stuur kruipen en vanochtend meldde hij zich al op het Spaanse circuit.

Hij volgde de verrichtingen van zijn teammaat George Russell met veel interesse maar hij keek ook eventjes naar de concurrentie. De Brit maakte een rondje langs de concurrenten en hij wierp een blik in elke pitstraat. De aanwezige camera's volgden de Brit bij zijn rondje pitstraat.