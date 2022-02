Hamilton: "Iedereen moet conclusies FIA rapport kunnen inzien"

Lewis Hamilton wil graag dat iedereen het volledige FIA-rapport over de besluitvorming in Abu Dhabi te zien krijgt. Dat stelde de Brit, die zelf ook enthousiast is om het gehele rapport zelf te bestuderen en door te lezen.

De FIA heeft al structurele veranderingen aangekondigd naar aanleiding van de bevindingen, waaronder het ontslaan van racedirecteur Michael Masi,. Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat hij elders binnen de organisatie zal worden geplaatst.

Hamilton zegt tegenover verslaggevers: "Ik heb het niet gezien. Ik dacht dat het nog niet uit was. Ik ben enthousiast om de resultaten van dat rapport te zien. Ik hoop dat iedereen het te zien krijgt, zodat er misschien meer begrip komt voor de hele situatie."

"Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat dat we begrijpen wat er exact is gebeurd, zodat we op een positieve manier verder kunnen gaan."

Geen herhaling kijken

Na de race van Abu Dhabi stelde de Mercedes-coureur dat hij misschien de race zou terugkijken om te begrijpen wat er was gebeurd. Nu is Hamilton echter stellig: "Ik heb de race absoluut niet meer teruggekeken. Die ervaring zit heel duidelijk in mijn hoofd, en natuurlijk spookte het in de weken na de race heel vaak door mijn hoofd."

"Ik weet niet meer wat ik na de race tegen Max zei, het was allemaal een beetje wazig daarna. Ik ben er niet meer op teruggekomen. Ik wil vooral niet achterom kijken; ik wil vooruit."