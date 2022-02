Horner spreekt zich uit over vertrek Masi: "Ik vind het wel wreed"

Vorige week kwam er een einde aan de slepende Abu Dhabi-soap. Autosportfederatie FIA maakte bekend dat men maatregelen ging nemen om situaties zoals tijdens de seizoensfinale te voorkomen. In een videoboodschap maakt FIA-president Mohammed Ben Sulayem bekend dat wedstrijdleider Michael Masi deze functie niet langer zal bekleden.

Het nieuws lag in de lijn der verwachtingen en ook de opvolging van Masi was geen verrassing. Ben Sulayem maakte namelijk bekend dat Eduardo Freitas en Niels Wittich afwisselend zullen optreden als wedstrijdleider. Ook krijgt dit duo steun van ervaren rot Herbie Blash en komt er een soort VAR-systeem. Masi krijgt op zijn beurt een andere, nog onbekende functie bij de FIA. Het is nog niet duidelijk of de Australiër daarop in gaat.

Wreed

Ondanks dat het vertrek van Masi met de teams werd besproken spreken sommigen zich uit over de kwestie. Bij Red Bull Racing hadden ze het afgelopen seizoen vaak genoeg aan de stok met Masi en co. Tijdens de seizoensfinale kon hun ster Max Verstappen echter diens titelrivaal Lewis Hamilton voorbij steken, mede dankzij de beslissing van Masi. In gesprek met TalkSport spreekt Red Bull-teambaas Christian Horner zich uit over het vertrek van de wedstrijdleider: "Ik vind het lastig maar het is een zaak van de FIA. Ik vind het wel wreed want hij bevond zich vorig jaar in een hele lastige positie."

Niet goed

Horner beaamt dat zijn ploeg vorig seizoen ook regelmatig te maken kreeg met discutabele beslissingen. Ondanks het 'wrede' vertrek van Masi staat de Brit wel achter het maatregelenpakket: "Naar ons idee kregen wij afgelopen seizoen ook veel beslissingen tegen. Als je kijkt naar de middelen die hij tot zijn beschikking heeft in vergelijking met de teams, dan is dat een gigantisch verschil. Het is goed dat ze bepaalde zaken aanpakken, zoals de VAR en de komst van Herbie Blash. Ik denk dat ze onder druk zijn gezet om Masi eruit te gooien, dat is natuurlijk niet goed. Dat zegt mijn persoonlijke gevoel."