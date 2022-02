Villeneuve finisht als 22ste bij eerste Daytona 500-deelname

Het afgelopen weekend was zéér speciaal voor enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve. De Canadees maakte namelijk zijn comeback in het competitieve racecircuit en dat deed hij niet in een Mickey Mouse-wedstrijd. Villeneuve stond afgelopen weekend aan de start van de Daytona 500.

De grootste NASCAR-race van het jaar was het toneel van de comeback van de wereldkampioen van 1996. De Canadees stond aan de start voor het Nederlandse team Hezeberg. Villeneuve speelde vanzelfsprekend een bijrol in de race maar hij deed het zeker niet onverdienstelijk. Hij kon de concurrentie aardig bijhouden maar de ervaren coureur kwam uiteindelijk toch te kort. Hij kwam als 22ste over de finish op drie rondjes achterstand van de top van het veld.

Aan die kop van het veld werd er stevig gevochten door de andere coureurs. Enkele toppers moesten al snel uit hun wagens stappen na huiveringwekkende crashes. Harrison Burton, Denny Hamlin en William Byron, allemaal crashten ze uit de bekende race. Aan de kop van het veld werd er tot de laatste meters gevochten om het eremetaal. Uiteindelijk was het de onervaren Austin Cendric die aan het langste eind trok.