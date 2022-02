Hamilton: "Ik weet hoe het is om tegen kampioen op te nemen"

Lewis Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 naast tweevoudig kampioen Fernando Alonso bij McLaren en stond direct voor een grote uitdaging. George Russell ondergaat volgens de stercoureur hetzelfde bij Mercedes en kan zich goed verplaatsen in de situatie waarin zijn jongere landgenoot nu zich bevindt.

"Ik weet ook hoe het voor hem is om... het op te nemen tegen een wereldkampioen. Ik ken de druk die ermee gepaard gaat, de verwachtingen en ook de interne gevoelens van hoe het is. Hij maakte al deel uit van ons team, dus ik heb hem bij onze engineering gezien. Hij past goed bij ons", zei Hamilton.

Interne strijd

In 2007 werd Hamilton op een haar na kampioen als rookie en vocht een intens gevecht uit met teamgenoot Alonso. Beiden stonden op poleposition om wereldkampioen te worden, maar waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen.

Ferrari-coureur Kimi Raikkonen kaapte de titel voor de neus van Hamilton en Alonso weg bij de slotrace in Brazilië en werd op het allerlaatste moment nog wereldkampioen met een punt verschil op beide McLaren-coureurs.

Hamilton had daarvoor de wk-strijd in de voorlaatste race al kunnen beslissen, maar belandde in een verregend China in de grindbak bij de pitingang door griploze regenbanden. In Brazilië kende de Brit problemen met de versnellingsbak, verloor veel tijd en kon de schade niet meer goed maken, terwijl teamgenoot Alonso niet opgewassen was tegen de sterke Ferrari's.

Hamilton eindigde uiteindelijk hierdoor op P2 in het klassement met hetzelfde aantal punten als teamgenoot Alonso. Hamilton stond boven de Spanjaard op basis van zeges en podia.