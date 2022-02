Wolff reageert op vertrek Masi: "Het zijn de juiste stappen"

Vandaag was het de beurt aan het team van Mercedes om het doek te trekken van de gloednieuwe W13. In een langdurige livestream schoven alle junioren, de coureurs en teambaas Toto Wolff aan om gezellig te kletsen over het aankomende seizoen. De presentatie vond plaats op een opvallend moment, een dag na een belangrijke mededeling van de FIA.

Gisteren gaf FIA-president Mohammed Ben Sulayem namelijk en toespraak waarin hij de toekomst van de wedstrijdleiding in de Formule 1 besprak. Hier werd duidelijk dat wedstrijdleider Michael Masi een functie elders krijgt en dat hij wordt opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas, die de job beurtelings gaan vervullen. Daarnaast introduceert men een soort VAR-systeem. Het is goed nieuws voor Mercedes, men was daar immers niet zo tevreden met Masi.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg Masi te maken met een woeste Toto Wolff. Nu bijna twee maanden zijn de stofwolken verdwenen en lijkt Wolff in zijn sas met de maatregelen van de FIA. Tijdens de presentatie van de nieuwe Mercedes reageerde hij kort op het nieuws: "Het is bemoedigend dat ze actie hebben ondernomen. Er is nu een meer robuustere structuur en een hulpmiddel voor de wedstrijdleider. Het zijn de juiste stappen."