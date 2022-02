Masi-exit geen verrassing voor Binotto: "Besproken met andere teams"

Gisteren kwam autosportfederatie met het nieuws naar buiten wat iedereen al zag aankomen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte bekend dat wedstrijdleider Michael Masi een functie elders gaat krijgen. Eduardo Freitas en Niels Wittich gaan hem beurtelings vervangen. Daarnaast lanceert men ook een soort VAR-systeem om de wedstrijdleiding te kunnen helpen.

Het nieuws werd gisteren op een pikant moment naar buiten gebracht. De toespraak van Ben Sulayem werd namelijk online gezet toen het team van Ferrari net klaar was met hun presentatie. De Italiaanse renstal trok gisteren het doek van hun nieuwe uitdager voor het komende seizoen. De exit van Masi kwam niet als een donderslag bij heldere hemel maar wel op een heel bijzonder tijdstip.

Verrassing

Een bijkomend voordeel van de bekendmaking van de Masi-exit is dat men bij Ferrari direct kon reageren op het nieuws. Teambaas Mattia Binotto viel echter niet van zijn stoel van verbazing. Hij wordt geciteerd door Sky Sports: "Het is voor ons helemaal geen verrassing. Het is iets wat we hebben geanalyseerd en besproken met alle andere teams."

Complexe zaak

Binotto geeft aan dat ze bij Ferrari volledig achter de keuzes van de FIA staan. De gekrulde teambaas begrijpt daarnaast wel de complexiteit van de zaak: "De gebeurtenissen van Abu Dhabi zijn veelvuldig besproken en geanalyseerd. Ik denk dat het feit dat het onderzoek zo lang duurde laat zien dat het een complexe zaak was. Het is lastig om te zeggen dat alles fout was."

Maar Binotto kan zich zeker ook inleven in voormalig wedstrijdleider Masi. De teambaas toont begrip: "Zeker omdat je zo'n beslissing moet nemen onder veel druk in the heat of the moment. De druk was hoog en dan hielp de communicatie tussen de teambazen en de wedstrijdleider ook niet bepaald mee."