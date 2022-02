Jos Verstappen bereidt zich voor op rally-avontuur

Later deze maand maakt Jos Verstappen zijn comeback in de autosport. De vader van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen gaat ze debuut maken als rallycoureur. De voormalig Arrows-coureur zal in een Citroën C3 R5 deelnemen aan de Rally of Haspengouw in België, hij laat er geen gras over groeien.

Verstappen senior is druk bezig met de voorbereidingen op zijn comeback in het competitieve raceveld. De Nederlander laat op Instagram weten dat hij vol in voorbereiding is op de aanstaande rally. Verstappen geeft de bloedsnelle Citroën de sporen op enkele krappe boerenweggetjes.