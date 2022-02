Hülkenberg blij met Liberty Media: "F1 wordt weer sexy"

De Formule 1 beleefde vorig seizoen een gouden jaargang. De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton trok wereldwijd zeer veel aandacht. De kijkersaantallen schoten omhoog en men genoot van het verbitterde duel tussen de twee fenomenale coureurs. Niet alleen de (nieuwe) fans genoten van de strijd, ook de kenners likten hun vingers af bij het duel.

De vurige strijd tussen Verstappen en Hamilton paste perfect bij de ambities van de eigenaar van de sport, Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf nam de sport in 2016 over en sindsdien zijn er veel veranderingen doorgevoerd. Men heeft de focus meer gelegd op de sociale media en sloot een deal met streamingsgigant Netflix. De Amerikanen krijgen elk jaar een blik achter de schermen en daar filmt men de documentair reeks 'Drive to Survive'. De keuzes hebben Liberty geen windeieren gelegd en ook de titelstrijd was gunstig voor de sport.

Sexy

Ook Nico Hülkenberg ziet dat zijn sport steeds populairder aan het worden is. De Aston Martin-reserve is zeer blij met dit gegeven. In zijn column op LinkedIn spreekt de Duitser zich uit: "De Formule 1 lijkt langzamerhand weer echt sexy te worden. Laten we eerlijk zijn, een paar jaar geleden bevond de sport zich in een neerwaartse spiraal. Er was geen spanning op de baan, sponsors overwogen hun keuze, de kijkcijfers daalden en het product was over het algemeen niet zo sterk als in de tijden van Prost, Senna of Schumacher."

Entertainment

Hülkenberg was dan ook blij toen Liberty de sport overnam van de legendarische Bernie Ecclestone. De Duitser ziet zijn sport groeien: "Sinds de overname door Liberty in 2016 zijn er veel dingen veranderd. De Amerikanen zijn simpelweg experts op het gebied van entertainment en ze hebben elke steen opgetild. Ze hebben de klasse een nieuwe, frisse look gegeven en nieuwe producten gemaakt zoals de F1 app en F1 TV."