McLaren-teambaas Seidl: "Norris is niet onze eerste coureur"

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft ontkend dat een lang en lucratief nieuw contract betekent dat Lando Norris de status van 'nummer 1 coureur' heeft bereikt. De ster van de 22-jarige Norris was al rijzende voordat zijn contract - met een aanzienlijke salarisverhoging - werd verlengd tot eind 2025.

Tot die tijd was meervoudig racewinnaar en voormalig teamgenoot van Max Verstappen, Daniel Ricciardo, de best betaalde coureur bij McLaren. Op de vraag of het nieuwe contract van Norris de situatie verandert, zei Seidl: "Als je wilt weten of McLaren een nummer 1-coureur zal hebben, is mijn antwoord nee. Mijn taak is om samen met het hele team ervoor te zorgen dat beide coureurs gelijke kansen hebben en met elkaar kunnen concurreren."

De Duitser zei dat met name 2021, maar ook eerder, bewezen heeft dat de Brit nu een coureur is die pole positions kan veiligstellen en voor overwinningen kan strijden. "Natuurlijk wilden we zo'n coureur zo lang mogelijk bij McLaren houden. We hebben de afgelopen drie jaar ook gezien dat Lando een geweldige ambassadeur is voor het merk McLaren. Dat is voor ons ook belangrijk."