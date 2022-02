Seidl pleit voor oplossingen: "Moet systeem komen dat fouten corrigeert"

De seizoensfinale van het afgelopen seizoen houdt nog steeds de gemoederen bezig in de Formule 1-wereld. In Abu Dhabi nam wedstrijdleider Michael Masi enkele discutabele beslissingen omtrent een zeer late safety car-fase. Het zorgde ervoor dat Max Verstappen één laatste kans kreeg om zijn rivaal Lewis Hamilton te verschalken. Verstappen sloeg daarna toe.

Sindsdien bevindt Masi zich in het oog van de storm. De Australiër kreeg bakken met kritiek op zijn dak en zijn positie is zéér wankel. Autosportfederatie FIA was zich ervan bewust en men startte een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. De kritiek op Masi is niet mals maar er zijn inmiddels steeds meer geluiden hoorbaar.

Verder kijken

Zo vinden veel kenners en kopstukken dat men verder moet kijken dan Abu Dhabi. Masi kende tijdens de rest van het jaar immers meerdere andere discutabele momenten, daarnaast deed hij ook het een en ander goed. McLaren-teambaas Andreas Seidl wil dat men verder kijkt. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Een van de mooie dingen van deze sport is dat het een menselijke sport is. Dan heb ik het niet alleen over de kant van de teams maar ook over de gang van zaken bij de FIA tijdens de races. Dat betekent dat we moeten accepteren dat er fouten gemaakt kunnen worden en dat die zich kunnen herhalen."

Systeem

Seidl heeft dus geen problemen met het maken van fouten. Wel wil het McLaren-kopstuk dat men leert van de fouten en dat men daarvoor durft uit te komen. "k vind het belangrijk dat je je hand opsteekt en dat je fouten toegeeft. Er moet een systeem komen dat de fouten of controverses kan corrigeren. Dat is net zo belangrijk als het voorkomen van controverses."