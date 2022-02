Verstappen traint tussen simulator-sessies door

Max Verstappen zal er aankomend seizoen alles aan doen om zijn wereldtitel te verdedigen. De Nederlandse Red Bull-coureur is dan ook al volop in training in voorbereiding op het aankomende seizoen. Hij ondergaat de Spartaanse trainingsmethodes met een gelaten glimlach en tussendoor klimt hij ook nog eens in de simulator.

Afgelopen weekend kroop hij achter het digitale stuur voor de iRacing 12 uur van Bathurst. Naar goed gebruik was Verstappen weer dominant en hij won de digitale race. Tussen de digitale racesessies door trainde Verstappen ook nog eens in voorbereiding op het echte werk, dat schrijft hij althans op zijn eigen social media kanalen.