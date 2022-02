'F1 TV mogelijk zonder Nederlands commentaar'

Aankomend seizoen is de Formule 1 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingsdienst is nieuw in Nederland en men gaat de zaakjes dan ook iets anders aanpakken dan voorganger Ziggo Sport. De dienst van het Scandinavische NENT heeft bijvoorbeeld een compleet nieuw (inter)nationaal analisten team aangesteld. Daarnaast hebben ze ook een gloednieuw commentaarduo op de sport gezet.

Aankomend seizoen leveren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk commentaar bij de sessies. Het duo neemt na vele jaren het stokje over van Olav Mol, de legendarische Nederlandse autosportstem gaat niet mee naar Viaplay. De streamingsdienst zal te zien zijn bij bijna elke provider maar daar zit vanzelfsprekend wel een prijskaartje aan vast. Voor de mensen die dat te prijzig vinden is er natuurlijk ook nog F1 TV.

Geen Nederlands

Maar de kans is groot dat men het bij F1 TV moet doen zonder het commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Op de commentaarpagina van de F1 TV-site ontbreekt namelijk ,vooralsnog, het Nederlands commentaar. Wel kan met kiezen uit het Frans, Duits, Engels, Spaans en Portugees. Mogelijk komt daar in de toekomst nog verandering in.

Gesprekken

NENT en F1 TV voeren namelijk al geruime tijd gesprekken om het over nemen van het commentaar. Dit deed men al eerder met het commentaar van Ziggo Sport. De afgelopen jaren kon men immers via F1 TV luisteren naar het commentaar van Mol en consorten. De gesprekken zouden nog aan de gang zijn maar het komende seizoen staat inmiddels al voor de deur. De kans is dus groot dat de F1 TV klanten het zonder Valkenburg en Heemskerk moeten doen.