Ook Stroll haalt uit naar Masi: "Kunnen regels niet veranderen voor de entertainmentwaarde"

De afgelopen seizoensfinale houdt nog steeds de gemoederen in de Formule 1-wereld bezig. Wedstrijdleider Michael Masi staat sindsdien onder enorme druk aangezien hij in Abu Dhabi enkele zeer discutabele beslissingen nam, een gevolg daarvan was dat Max Verstappen zich tot wereldkampioen kon kronen ten koste van rivaal Lewis Hamilton.

Masi kreeg daarna zeer veel kritiek. Vooral Hamiltons team Mercedes was woedend, de Australische wedstrijdleider was met zijn beslissingen namelijk mede verantwoordelijk voor wereldtitel van Verstappen. Doordat Masi de safety car-fase afraffelde kreeg Verstappen immers nog een kans in de allerlaatste ronde van de race. Hij verzilverde de kans en de rest is inmiddels vaderlandse sportgeschiedenis.

Enkele collega's van Verstappen zijn inmiddels zeer kritisch op het functioneren van Masi. Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll is niet blij met de acties van de Australiër tijdens de seizoensfinale. Bij de onthulling van de nieuwe Aston Martin sprak Stroll zich uit tegenover The Race: "Het is belangrijk dat deze dingen in steen gebeiteld zijn. De regels zijn nou eenmaal de regels en die kunnen we niet zomaar gaan veranderen om de entertainmentwaarde van de sport te gaan verhogen."