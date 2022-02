Sainz hint op contractverlening: "In de winter altijd kans op een overeenkomst"

Carlos Sainz kende afgelopen seizoen een geweldig eerste jaar in Ferrari-dienst. De Spanjaard was direct zeer snel en eindigde meermaals op het podium. Hij versloeg daarnaast ook zijn hoog aangeschreven teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask pakte wel twee poles maar op de zaterdag worden de punten niet verdeeld.

Sainz maakte veel indruk en zijn team was dan ook zeer tevreden met het harde werk van de Spanjaard. Het is dan ook logisch dat hij rekening mag houden met contractverlenging, Sainz is blij en zijn team ook. Het hangt dan ook in de lucht dat beide partijen binnenkort met elkaar om tafel gaan.

Overeenkomst

Sainz zelf is er in ieder geval zeker van. Hij geeft aan dat er al wordt gesproken tussen zijn mensen en Ferrari. In gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera spreekt hij zich uit: "Zoals Mattia Binotto al heeft gezegd, we zijn allebei tevreden. We willen graag verder met elkaar. De winter is altijd een kans om tot een overeenkomst te komen, dat proberen we ook."

Ambitie

De Italiaanse renstal past helemaal bij de ambities van de Spaanse stercoureur. Sainz wil het liefst tot grote hoogte stijgen met Ferrari. Bij de ploeg kan hij zijn droom in werkelijkheid omzetten. "Het is mijn allergrootste ambitie om wereldkampioen te gaan worden met Ferrari. Daarom zou ik heel erg graag mijn contract zo snel mogelijk gaan verlengen."