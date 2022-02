Vettel laat toekomst afhangen van succes: "Logisch dat ik nog steeds wil winnen"

Sebastian Vettel is al sinds 2007 actief in de Formule 1. De Duitser veroverde in zijn lange loopbaan vier keer de wereldtitel en hij wordt dan ook gezien als één van de beste coureurs van de huidige eeuw. Toch kwam de afgelopen seizoenen de klad erin bij Vettel, men vraagt zich dan ook af hoelang zijn loopbaan nog duurt.

Aankomend seizoen staat Vettel in ieder geval nog gewoon op de grid. De Duitser was afgelopen week gewoon aanwezig bij de onthulling van de nieuwe bolide van zijn team Aston Martin. Sinds vorig seizoen rijdt Vettel in het groen van de Brits renstal, hij kwam er terecht nadat zijn contract bij Ferrari niet werd verlengd.

De vragen over een Formule 1-pensioen worden steeds luider. Op de Aston Martin-presentatie werd Vettel er dan ook naar gevraagd. Tegen over de internationale media was Vettel duidelijk: "Ten eerste moeten we maar eens zien waar we staan. Op een bepaald moment zal ik aan de toekomst gaan denken. Na mijn successen uit het verleden is het logisch dat ik nog steeds wil winnen. Dus mijn toekomst hangt daar vanaf."