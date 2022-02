Ricciardo toont nieuw helmdesign voor 2022

Daniel Ricciardo heeft een gloednieuw helmontwerp voor het Formule 1-seizoen 2022. Dat maakt de Australiër gisteravond bekend. Hij begint aan zijn tweede seizoen bij McLaren, nadat hij vorig jaar een moeilijk eerste jaar doormaakte bij het team uit Woking.

Ricciardo heeft sinds zijn vertrek bij Red Bull, voor de start van 2019, opvallende helmen gedragen. Dit jaar is de meest prominente kleur van de helm perzik, maar het heeft ook strepen van blauw en groen, evenals zijn racenummer 3.

De afgelopen jaren heeft Ricciardo een keuze van woorden of een slogan in het ontwerp verwerkt, waarbij de editie van 2022 niet anders is. "Het is een ander sierlijk ontwerp, en de kleur van het jaar is perzik. Dit jaar is het 'Present' en 'Momentum'. Het gaat echt alleen maar over aanwezig zijn in het moment", zei Ricciardo.

"Ik denk dat het makkelijk is om verstrikt te raken in wat er in het verschiet ligt. Je wordt enthousiast of je denkt voortdurend 'wat is het volgende?'. Het is zo belangrijk om in het moment te zijn, in het nu. Maak die momenten mooi en het zal je momentum geven om doelgericht verder te gaan."

Ondanks dat hij een lastig eerste jaar bij McLaren, kwam Ricciardo's hoogtepunt van 2021 tijdens de Grand Prix van Italië, toen hij een einde maakte aan de negen jaar durende zegeloze reeks van het team. De onverwachtse overwinning zorgde voor veel vreugde en spirit binnen het team.

McLaren zal zijn 2022 auto, genaamd de MCL36, vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd onthullen.