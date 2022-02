ROC-succes levert Vettel uitnodiging WRC-test op

Sebastian Vettel kwam afgelopen weekend goed voor de dag tijdens de prestigieuze Race of Champions. Vettel en co moesten zich opmaken voor een extra uitdaging want ze vochten de strijd uit op sneeuw en ijs. De Duister was zeer snel en stootte zelfs door tot de eindstrijd van het individuele toernooi.

Vettel viel haast niet op tussen alle rally-coureurs. Hij maakte dan ook veel indruk en gaf aan dat hij een off road-avontuur wel zag zitten. Die uitspraak heeft ook de WRC-wereld bereikt en de Aston Martin-coureur heeft dan ook een bijzondere aanbieding op zak. Het team van M-Sport deelt op Twitter een uitnodiging voor Vettel. Of hij erop ingaat is nog niet duidelijk, het Formule 1-seizoen staat namelijk op het punt van beginnen.