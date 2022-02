Norris tekent nieuw contract bij McLaren tot en met 2025

Lando Norris heeft zijn toekomst verbonden aan McLaren tot en met 2025. Dat maakte het Britse team zojuist bekend via haar social media kanalen en persbericht. De jonge Brit, die in 2019 debuteerde in de F1 voor McLaren, is hiermee van de transfermarkt blijft teamgenoot van Daniel Ricciardo.

Het vertrouwen van McLaren in Norris is dermate groot dat vorig jaar tijdens het seizoen al publiekelijk werd besproken dat de Britse renstal het contract zou openbreken door de optie die erin stond te lichten. Dat is nu gebeurd waarmee hij voor minimaal 4 jaar langer zal racen voor het team uit Woking.

Vertrouwen in wereldtitel

De 22-jarige coureur is enorm blij dat hij stabiliteit heeft gevonden bij het team dat in hem wil investeren: "F1-teams gaat over mensen en ik hou van de mensen bij McLaren. Ik voel me hier thuis. Ik ben in dit team opgegroeid en ik ben onderdeel van de stappen die we als team doormaken."

"Afgelopen seizoen was opnieuw een stap omhoog voor zowel mijn carrière als voor het team. Ik zie dat onze inzet, het werk dat we verrichten en de verbondenheid naar het team ons richting de positie stuwt om te strijden voor overwinningen en wereldtitels. Dat geeft mij enorm veel vertrouwen in de toekomst dus het was een logische keus om mijn contract met 4 jaar te verlengen."

Verbondenheid

Teambaas Andreas Seidl ziet Norris als een vitaal onderdeel van het team: "De kans om onze samenwerking met Lando te verlengen toont niet alleen ons commitment aan maar ook het vertrouwen in zijn talent. Het is een teken van vertrouwen en verbondenheid van Lando in ons team op weg het winnen van een kampioenschap."

"Lando heeft een flinke groei meegemaakt als coureur in de Formule 1 over de laatste jaren en is een vitaal onderdeel binnen ons team dat momenteel in een goede flow zit. We zijn nog steeds op de weg terug om weer te kunnen strijden in de top, waarbij Lando naast Daniel rijdt die onze teamleider is. Dit geeft ons stabiliteit en continuïteit om ons doel, kampioenschappen te winnen, gezamenlijk te behalen."