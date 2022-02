F1 voldoet niet meer aan wens van Hamilton: "We stoppen met knielen"

De Formule 1 zal niet langer een moment inlassen voor de coureurs om racisme te bestrijden door te knielen, zo vertelde Stefano Domenicali dinsdag aan Sky Sports. De Formule 1 lanceerde in 2020 zijn diversiteits-, inclusie- en duurzaamheidsplatform 'We Race As One', dat voor een race een moment omvatte waarbij coureurs zich op de grid verzamelden om hun steun voor het initiatief te betuigen met een gebaar naar keuze.

Daar zal nu een einde aan komen: "Ik denk dat het tijd was om over te stappen van een gebaar dat iets erkent dat echt belangrijk is naar een plan. Ik denk dat het gebaar een belangrijk gebaar is geweest omdat we iedereen moeten respecteren zoals altijd. Maar nu is het tijd om verder te gaan en andere actie te ondernemen. We hebben Mercedes en Lewis Hamilton hiervan op de hoogte gebracht."

Sommige coureurs, met name zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die een uitgesproken voorvechter is van de mensenrechten, het beëindigen van racisme en milieuzaken, kozen ervoor om te knielen. Anderen bleven staan en droegen T-shirts met boodschappen ter ondersteuning van verschillende doelen.

We Race As One

In 2021 speelde de F1 ook een video af voorafgaande aan de race waarbij alle 20 coureurs hun steun uitspraken of toonden. Die video zal nog steeds worden uitgezonden en blijft dus wel zichtbaar. Ook de slogan 'We Race As One' blijft zichtbaar rond de circuits.

Batterij Hamilton

Domenicali ging ook in op de stilte, en het terugkomen van Lewis Hamilton. Hij klonk optimistisch dat de Brit blijft racen. "Ik zag op de laatste foto een licht van positiviteit op zijn gezicht en zijn gebaar. Ik denk dat dat belangrijk is, want Lewis is een ongelooflijke aanwinst, niet alleen voor onze sport, maar voor de wereld. Lewis heeft een mogelijkheid voor zich om achtvoudig wereldkampioen te worden. Ik denk dat zijn batterij volledig opgeladen zal zijn voor de start van het seizoen."