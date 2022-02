Horner wil niet dat Masi vertrekt: "Iedereen wil betere ondersteuning voor hem"

De bizarre kampioensstrijd werd vorig seizoen op gepaste wijze beslist. Na een controversiële safety car-fase verschalkte Max Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de race. Hierdoor kroonde de Nederlandse Red Bull-coureur zich voor het eerst in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de Formule 1.

Direct na de race trok Hamiltons team Mercedes woest naar de stewards. De Duitse renstal was des duivels, niet op Verstappen maar op wedstrijdleider Michael Masi. Mercedes vond namelijk dat Masi de safety car-procedure foutief had afgesloten. Sindsdien bevindt Masi zich in het oog van de storm, het was namelijk niet de eerste keer dat de Australiër een fikse lading kritiek op zijn dak kreeg.

Ondersteuning

Een ontslag van Masi leek lange tijd onvermijdelijk. Maar nu krijgt de Australiër steeds meer steun. Bij Red Bull Racing wil men namelijk helemaal niet dat Masi weg gaat. Teambaas Christian Horner pleit namelijk voor meer ondersteuning voor Masi. In gesprek met Sky Sports is hij er duidelijk over: "De nieuwe FIA-President moet zich hierop gaan richten. Iedereen is erop gebrand dat de wedstrijdleider betere ondersteuning gaat krijgen."

Eenvoudig

Horner heeft zich verdiept in de situatie en hij heeft dan ook enkele oplossingen in zijn hoofd. De Brit wil namelijk dat de wedstrijdleiding betere middelen krijgt. Daarnaast pleit hij ook voor eenvoudigere regels. "Onze middelen zijn veel beter dan die van Masi en zijn manschappen. Tijdens de winter is men daar mee bezig geweest. Ik denk dat ze betere ondersteuning gaan krijgen. Daardoor worden er hopelijk makkelijker en sneller besluiten genomen."