Ricciardo geeft belang bespreken mentale problemen aan: "Praten is de eerste stap"

De afgelopen jaren spreken coureurs zich steeds vaker uit over maatschappelijke kwesties. Lewis Hamilton strijdt bijvoorbeeld voor gelijkheid en Sebastian Vettel spreekt zich met enige regelmaat uit over onderwerpen als het klimaat en homo-acceptatie. Bij het team van McLaren spreken de coureurs zich ook uit, in dit geval over mentale gezondheid.

Vooral in deze tijden van een pandemie worstelen wereldwijd zeer veel mensen met hun mentale gezondheid. Ook professionele sporters worstelen met deze problemen. McLaren-coureur Lando Norris sprak zich er al eerder zeer open over uit en gaf aan zelf ook te maken te hebben met mentale problemen. Bij zijn team is het dan ook een belangrijk onderwerp.

Aankaarten

Ook McLarens andere coureur Daniel Ricciardo vindt het een zeer belangrijk onderwerp. De Australiër spreekt zich tegenover Ashurst uit over het belangrijke onderwerp: "Erover praten is bij dit onderwerp altijd de eerste stap die je moet nemen. Het is belangrijk dat je het aankaart. Ik denk dat veel mensen al moeite hebben met deze eerste stap omdat het de grootste en óók de moeilijkste is."

Fundamenteler

Ricciardo vindt het dan ook belangrijk dat het onderwerp aangekaart wordt. De McLaren-man heeft zich verdiept in het onderwerp en hij weet dan ook dat mentale problemen op meerdere vlakken spelen. "Het is een misvatting dat mentale problemen altijd te maken hebben met donkere gedachten. Soms is het veel fundamenteler. Dan vraag je, je bijvoorbeeld af waarom je zo'n slecht humeur hebt of waarom je zo ongelukkig bent.