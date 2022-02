Häkkinen waarschuwt Hamilton: "Kans dat je ontwerpers niet de beste auto creëren."

Met nog ruim een maand te gaan tot de eerste Grand Prix van het aankomende seizoen heerst er nog steeds veel onduidelijkheid omtrent Lewis Hamilton. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de zevenvoudig wereldkampioen wel doorgaat met racen. Reden voor deze twijfel is zijn stilzwijgen sinds zijn nederlaag in het meest recente kampioensduel.

Toch denken veel kenners dat de Brit aankomend seizoen gewoon aan de start zal verschijnen van de eerste race van het seizoen. Er gaan immers nieuwe reglementen in en Hamilton kan aankomend seizoen zijn recordbrekende achtste wereldtitel pakken. Momenteel staat hij nog op gelijke hoogte met Michael Schumacher.

Vertrouwen

Ook Schumachers voormalige rivaal Mika Häkkinen denkt dat de Britse Mercedes-coureur gewoon doorgaat met racen. Tegenover persbureau PA deelt hij zijn visie: “Lewis rijdt al geruime tijd in de Formule 1 en er speelt zoveel mee bij de keuze om wel of niet door te gaan. Lewis heeft het vertrouwen, hij heeft gewonnen en hij heeft het hoogste treetje van het podium beklommen. Iedereen kijkt naar hem en denkt: wat is hij geweldig!”

Lastig

Maar in 2022 kan alles zomaar helemaal anders zijn, de nieuwe regels kunnen roet in het eten gooien. Iedereen begint praktisch op nul en Häkkinen realiseert zich dat als geen ander. Hij hoopt dat Hamilton dat ook doet: “Hij denkt waarschijnlijk dat het op dezelfde manier door zal gaan dus dit gaat een interessant jaar worden. De regels zijn drastisch veranderd en het wordt een compleet nieuwe auto. Er is een kans dat de ontwerpers niet de optimale bolide ontwerpen. Zodra dat het geval is wordt het voor Lewis lastig om te accepteren.”