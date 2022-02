Capelli blij dat Ferrari geen kopman kiest: "Hiërarchie ontstaat tijdens seizoen"

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen toeslaan. De Italiaanse ploeg heeft enkele jammerlijke jaren achter de rug en wil dit seizoen terugkeren aan de top. Ze willen profiteren van de nieuwe reglementen die aankomend seizoen ingaan, ze zijn dan ook al zeer vroeg begonnen met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen.

Aan de coureurs zal het aankomend seizoen in ieder geval niet liggen. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn aangebleven en zo vormen een waar powerkoppel. Een hiërarchie lijkt echter compleet te ontbreken, de twee ontliepen elkaar in 2021 nauwelijks en Sainz kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Dat was opvallend aangezien het voor Sainz zijn eerste Ferrari-jaar was.

Druk

Het was een hard gelag van Leclerc maar aankomend seizoen zal alles zijn. Oud-coureur Ivan Capelli denkt wel te weten waarom Leclerc ineens teleurstelde. De Italiaan ,die in 1992 voor Ferrari reed, spreekt zich uit in de Gazzetta dello Sport: "Charles is sneller over een vliegend rondje. Vorig jaar verwachtte men dat hij meer een leider zou zijn maar daar slaagde hij niet altijd in. Tijdens zijn eerdere jaren naast Vettel vroeg niemand daar om. Druk op je schouders, dat maakt een verschil."

Brits

Capelli vindt het dan ook goed dat Ferrari geen kopman heeft aangewezen voor het aankomende seizoen. De Italiaan loopt al eventjes mee en ziet dat andere teams in het verleden ook al voor deze aanpak kozen. 'Wij Italianen geloven in hiërarchie. Maar de Britse teams hebben al eerder bewezen dat je twee sterren naast elkaar kan zetten, denk aan Senna en Prost en Mansell en Piquet. Dan wordt de hiërarchie tijdens het seizoen gecreëerd.