Viaplay maakt eigen prijzen bekend

De Formule 1 is in Nederland aankomend seizoen te zien bij streamingsdienst Viaplay. Deze nieuwe speler op de Nederlandse markt heeft de uitzendrechten over genomen van Ziggo Sport en men barst van de ambitie. De dienst van het Scandinavische NENT heeft immers een waar sterrenteam aangetrokken. Onder andere David Coulthard, Mika Häkkinen en Jos Verstappen zullen hun kennis en kunde gaan delen.

Vandaag is duidelijk geworden hoeveel men daarvoor moet gaan betalen. Vanaf 1 maart gaat een Viaplay-abonnement van 12 maanden 99 euro kosten. Dat betekent dan men per maand ongeveer 8,25 euro kwijt is aan de streamingsdienst. Na twaalf maanden kan men het abonnement stopzetten. Als men dan besluit door te gaan met Viaplay moet er 13,99 per maand worden betaald.

Providers

Eerder was al bekend dat Viaplay ook kan worden toegevoegd aan de pakketten van verschillende televisie-providers. Nieuwe klanten van KPN kunnen de Formule 1 tot 1 augustus gratis bekijken terwijl bestaande klanten tot diezelfde datum 9,99 per maand moeten betalen. Bij VodafoneZiggo betalen nieuwe klanten tijdens de eerste vier maanden 20 euro voor een abonnement, wat dus neerkomt op 5 euro per maand. Tot 1 augustus moet men ook hier 9,99 euro betalen. Hierna gaat een tarief van 13,99 gelden.

Voetbal

Vanaf 1 maart zijn er naast de Formule 1 nog veel meer andere sporten te zien bij Viaplay. Ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup zijn te zien bij de streamingsdienst. Naast de autosporten zendt men ook het darten, de Duitse Bundesliga en de Engelse Premier League uit.