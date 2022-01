'Formule 1 verplicht vaccinaties voor paddock-personeel'

De wereld wordt ook in 2022 nog beheerst door het coronavirus. De pandemie heeft de wereld al bijna twee jaar in zijn greep en ook de Formule 1-wereld ontkomt niet aan het virus. Meerdere coureurs testten al positief en de sport neemt al geruime tijd verregaande maatregelen.

Volgens experts zijn vaccins een belangrijk wapen tegen de pandemie. Veel landen laten dan ook alleen reizigers binnen die gevaccineerd zijn. Dat betekent dat de Formule 1 voor een grote opdracht staat. Al eerder was het duidelijk dat men overwoog om een vaccinatieplicht in te voeren voor iedereen die de paddock in wil.

Geen problemen

Het lijkt er nu dan ook op dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Volgens het Britse The Times heeft de sport de knoop doorgehakt en moet iedereen in de paddock gevaccineerd zijn. Het lijkt er echter op dat dit geen problemen voor de coureurs gaat veroorzaken, volgens het medium zijn alle coureurs volledig gevaccineerd.

Djokovic

De vaccinatieplicht kan er ook voor zorgen dat de bubbels worden versoepeld. Sinds de pandemie werkt de sport met een bubbelsysteem om het virus buiten de deur te houden. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de aanstaande plicht gaan hebben voor de sport. Wel lijkt het erop dat men hiermee Djokovic-scenario's wil voorkomen. De Servische tennisser werd begin dit jaar Australië uitgezet omdat hij geen duidelijkheid wilde verschaffen over zijn vaccinatiestatus.