Webber verafschuwt Sprints: "Sport moet niet veranderen in een loterij"

Vorig jaar experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met het sprintkwalificatie-format. Op Silverstone, Monza en Interlagos werd er getest met het idee en de reacties waren wisselend. De meeste fans, coureurs en teams waren namelijk niet bijster enthousiast. De hoge heren van de sport waren daarentegen wél blij en aankomend seizoen zullen er dan ook meer sprints zijn.

Het sprintkwalificatie-format moest voor meer actie zorgen. Met dit proefballontje krijgen de fans drie dagen op rij actie om de knikkers voorgeschoteld. Op vrijdag wordt er namelijk de gewone kwalificatie verreden, op zaterdag de sprintkwalificatie en op zondag de race. Normaliter staat de vrijdag in het teken van de trainingen maar bij dit format is alles anders.

Loterij

Veel kenners zijn echter geen voorstander van de sprints. Men vindt het niet bepaald passen bij het DNA van de sport. Ook oud-coureur Mark Webber is geen fan. De Australiër spreekt zich luid en duidelijk uit in gesprek met Formelaustria: "De sprintraces moeten de Formule 1 niet veranderen in een soort loterij. Ze moeten de prestige van de klasse niet reduceren."

Sleutelspelers

Webber vindt juist dat de sport moet draaien om de grootheden die er racen. De voormalig Red Bull-coureur denkt dat dit het allerbelangrijkste is. "Mensen willen het beste van het beste zien. De sport heeft sleutelspelers zoals Lando Norris, George Russell, Max Verstappen en Charles Leclerc nodig. Zelfs oudgediende Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste voor de autosport."