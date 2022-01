Nieuwe tribune Spa krijgt vorm

De werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps verlopen voorspoedig. De Belgische baan in de Ardennen was flink verouderd en men besloot dan ook om in actie over te gaan. Er worden enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd, op en ook naast de baan. De meest in het oog springende aanpassing verloopt voorspoedig.

Iedere racefan kon wel dromen hoe de coureurs door de machtige Eau Rouge/Raidillon raasden. Ze snelden de heuvel op, langs het beroemde chalet op de heuvel naast de baan. Het iconische beeld is drastisch veranderd. Het chalet is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een gigantische tribune.

Mega-tribune

De bouwwerkzaamheden zijn al weken in volle gang maar beginnen nu langzamerhand meer vorm te krijgen. Op nieuwe foto's is te zien hoe de mega-tribune naast Eau Rouge/Raidillon eruit ziet. Het beeld zal even wennen zijn voor de gemiddelde Formule 1-fan.

Ook op de baan zelf is het één en ander veranderd. In meerdere bochten zijn grindbakken aangelegd en ook de Eau Rouge/Raidillon combinatie wordt stevig onder handen genomen. De afgelopen jaren vonden er enkele stevige ongelukken plaats in de bocht. Het was een wake-up call voor de organisatie. Er is meer plaats gemaakt voor een uitloopzone zodat coureurs bij een crash niet de baan opschieten.