Mercedes-beroep had geen verschil gemaakt: "Dan zou Verstappen kampioen zijn"

Ruim een maand geleden kroonde Max Verstappen zich tot wereldkampioen in Abu Dhabi. Op de valreep verschalkte de Nederlandse Red Bull-coureur zijn rivaal Lewis Hamilton en besliste hij de titelstrijd in zijn voordeel. Niet iedereen was het echter eens met de uitkomst van het wereldkampioenschap.

Bij Mercedes was men immers des duivels. De Duitse renstal was van mening dat de safety car-procedure voorafgaand de inhaalactie niet juist was afgehandeld. De woede richtte zich dan ook op wedstrijdleider Michael Masi en niet zozeer op Verstappen. Mercedes deed er alles aan om de uitslag te veranderden. Ze stapten naar de stewards maar Mercedes ving hier bot. Daarna sprak men de intentie uit om in beroep te gaan maar hier kwam niets uit.

Glashelder

Het is dan ook de vraag wat er was gebeurd als Mercedes het beroep wél had doorgezet. De kans was dan groot dat ze gelijk kregen want Masi en consorten hadden niet geheel volgens het boekje gehandeld. FIA-kopstuk Peter Bayer heeft het antwoord op die vraag. Bij de BBC is hij glashelder: "Ik denk dat men had gezegd: In de regels staat het anders dan wat hij heeft besloten. De uitslag kan dus ongeldig worden verklaard."

Wereldkampioen

Dat zou overigens geen reden tot feest zijn voor Mercedes. Bayer heeft het regelboek er op na geslagen en is ook hier helder: "Maar zelfs als het ongeldig was verklaard zou Max Verstappen de wereldkampioen zijn. Hij stond immers aan de leiding van het wereldkampioenschap voorafgaand de race."