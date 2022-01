Formule 1 bevestigt testdata Barcelona en Bahrein

Voorafgaand het aankomende seizoen krijgen de teams twee keer te mogelijkheid om hun nieuwe bolides uit te testen op de baan. De Formule 1 heeft vandaag bevestigt dat ze twee testweken inplannen in Barcelona en Bahrein. Daarnaast onthullen ze de details die al eerder waren uitgelekt.

De eerste testweek vindt plaats op het circuit van Barcelona. De traditie keert weer terug nadat men vorig jaar uitweek naar Bahrein voor de eerste test. De aankomende test in Spanje vindt plaats op 23, 24 en 25 februari. Zoals verwacht is er geen livetiming en zijn er ook geen livebeelden beschikbaar. De sport komt zelf aan het einde van elke testdag met tijden en samenvattingen naar buiten.

De tweede testweek vindt zoals verwacht plaats in Bahrein. De heren coureurs krijgen ook hier de kans om de laatste tests af te werken in hun gloednieuwe bolides. De tweede testweek vindt plaats op 10, 11 en 12 maart. Deze dagen worden wel live uitgezonden en er is dan ook live timing aanwezig. Dit vergelijkbaar met hoe men de testweek vorig jaar in beeld bracht.