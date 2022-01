Ricciardo jaloers op Verstappen: "Al weer even geleden dat Hamilton zo werd uitgedaagd"

Daniel Ricciardo vertrok eind 2018 bij Red Bull Racing om zijn dromen elders na te jagen. De Australiër vertrok naar Renault maar dat werd geen daverend succes. Hij trok dan ook snel de Franse deur dicht en rijdt sinds vorig jaar voor het team van McLaren. De resultaten zijn iets beter maar hij kan nog niet tippen aan zijn Red Bull-jaren.

Ricciardo leek de grote man te worden bij Red Bull Racing. Hij kreeg echter te maken met Max Verstappen als teamgenoot waardoor zijn resultaten steeds vaker ondersneeuwde. De Australiër probeerde zijn titeldroom daarna te verwezenlijken bij Renault en nu McLaren. Ondertussen kroonde Verstappen zich tot wereldkampioen en is Red Bull permanent terug aan de top.

Jaloers

Verstappen vocht een verbeten titelduel uit met Lewis Hamilton en iedereen hield de strijd in de gaten. Ook Ricciardo zag het gebeuren en baalde achteraf toch een beetje. In gesprek met Auto, Motor und Sport is Ricciardo eerlijk: "Natuurlijk ben ik daar jaloers op. Die twee vochten in 75 procent van de races. Ik zou het fantastisch hebben gevonden als ik kon meevechten. Het is al weer even geleden dat Hamilton op deze manier werd uitgedaagd. Het is fantastisch dat er twee coureurs van verschillende generaties met elkaar vechten."

Slagen

Ricciardo wil zelf ook wel om de titel vechten. Momenteel rijdt hij voor McLaren en de nieuwe reglementen voor aankomend seizoen kunnen hem zomaar eens goed uitkomen. "Ik jaag niet op een stoeltje bij een beter team. Ik ben in de afgelopen jaren veelvuldig van team gewisseld. Maar ik houd van McLaren en ik wil dat dit project slaagt."