Formule 1 gratis te zien voor nieuwe KPN-klanten, VodafoneZiggo komt met korting

De Formule 1 is in Nederland aankomend seizoen te zien bij Viaplay. De streamingsdienst kan bij verschillende providers worden toegevoegd aan het zenderpakket. Nieuwe klanten van KPN kunnen profiteren van hun overstap, de provider heeft namelijk bekend gemaakt dat nieuwe klanten alle Grands Prix in 2022 gratis kunnen bekijken.

De Formule 1 was de afgelopen jaren te zien bij Ziggo Sport maar dat contract is niet verlengd. De Scandinavische groep NENT heeft de rechten gekocht en ze gaan de sport uitzenden met hun streamingsdienst Viaplay. Ze werken samen met verschillende providers waar mensen de dienst kunnen toevoegen aan hun zenderpakket.

Korting

Eerder was al duidelijk dat het Viaplay-pakket bij KPN 13,99 euro zou gaan kosten. De provider komt ook met korting voor de bestaande klanten. De huidige klanten gaan eerst 9,99 euro betalen maar krijgen nog eens 5 euro korting als ze vast internet en een mobiel abonnement combineren. Nieuwe klanten hebben dus nog meer geluk en kunnen de races gratis bekijken.

VodafoneZiggo

Ook de klanten van VodafoneZiggo kunnen op kortingen rekenen. Hier is de aanbieding echter hetzelfde voor nieuwe en bestaande klanten. Hier zal men eerst vier maanden 20 euro gaan betalen voor een abonnement. Dat betekent dat men hier 5 euro per maand kwijt is aan een Viaplay-pakket. Daarna zal men 9,99 euro gaan betalen voor een abonnement. Dat is alsnog lager dan de originele prijs van 13,99 euro.

Nieuwe gezichten

Bij Viaplay krijgen de kijkers te maken met enkele nieuwe gezichten en stemmen. Het commentaar wordt namelijk verzorgd door het nieuwe duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Amber Brantsen verzorgt de studio-uitzendingen en wordt hier bijgestaan door analisten Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers. Op locatie worden de analyses verzorgt door het internationale toptrio David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen.