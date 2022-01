Tost duidelijk over Tsunoda: "Toekomst ligt in zijn eigen handen"

Yuki Tsunoda debuteerde vorig seizoen in de Formule 1. De Japanner moest op stoom komen maar overtuigde zijn team AlphaTauri van zijn kunnen. Hij kreeg contractverlenging en mag zich ook dit jaar weer laten zien in de koningsklasse van de autosport. Het wordt het jaar van de waarheid voor Tsunoda.

Zijn teambaas Franz Tost was vorig seizoen redelijk tevreden met de kunsten van Tsunoda. Maar hij benadrukt wel dat de toekomst van zijn coureur in zijn eigen handen ligt. In gesprek met Motorsport.com is Tost helder: "Yuki is een briljante coureur. Zijn toekomst ligt nu in zijn handen want talent is slechts een gedeelte van het verhaal. Ik ken een aantal coureurs die zeker talent hadden maar amper wonnen."

Tost hoopt dat zijn coureurs zich ook naast de baan op professionele wijze gedragen. Hij heeft immers geen zicht op wat Tsunoda thuis allemaal uitspookt: "Als coureur kun je niet genoeg fysieke trainingen doen. Voeding is daarnaast ook een belangrijk onderdeel. Je moet echt gedisciplineerd zijn. Je manier van leven moet honderd procent overeenkomen met wat de Formule 1 van je vraagt."