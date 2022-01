Tsunoda schrok zich rot bij eerste Formule 1-meters: "Was eerst nogal bang!"

Afgelopen jaar mocht Yuki Tsunoda debuteren in de Formule 1. De jonge Japanner mocht bij AlphaTauri zijn kunsten vertonen en moest overduidelijk in zijn ritme komen. De talentvolle coureur kende een seizoen vol hobbels maar kwam uiteindelijk wel op stoom en reed enkele sterke races.

Tsunoda had zijn AlphaTauri-stoeltje verdiend na een succesvol jaar in de Formule 2. De Japanner kwam als een komeet de juniorenklassen door en de verwachtingen waren dan ook hoog. In de beginfase van het seizoen verliep alles echter matigjes en stond hij regelmatig naast de baan met een fikse bak schade. Maar Tsunoda moest op stoom komen, iets wat hij wel vaker heeft ervaren.

Formule 2

Eind 2020 mocht hij voor het eerst kennis maken met de Formule 1. Tsunoda mocht een oudere AlphaTauri-bolide testen en kwam er direct achter dat het andere koek was dan zijn Formule 2-wagen. In gesprek met het Italiaanse FormulaPassion geeft hij aan dat de remmen het meeste indruk maakte: "Het was echt niet te vergelijken met de Formule 2!"

Bang

Zijn eerste Formule 1-meters maakten veel indruk op hem. Tsunoda voelde zich niet perse op zijn gemak en geeft dat nu ook eerlijk toe: "In eerste instantie was in nogal bang. Maar toen die eerste paar angsten eenmaal waren uitgewerkt had ik slechts drie rondjes nodig voordat ik er echt helemaal klaar voor was."