Gasly terug achter het stuur op Imola

Over een maand is de eerste wintertest in Barcelona in volle gang. Tot die tijd bereiden de teams zich zo goed mogelijk voor op het aankomende seizoen. Ook de coureurs zijn in volle voorbereiding op het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen. De meeste heren brengen uren door in de simulator maar daar blijft het niet bij.

Het team van Ferrari organiseert deze week een eigen privétestweek voor hun coureurs. Ook bij het team van AlphaTauri zitten ze niet stil en zijn ze afgereisd naar het circuit van Imola. De Italianen stuurden vandaag Pierre Gasly de baan op in de AT01 uit 2020. De teams en coureurs proberen zich op deze manier optimaal voor te bereiden op het aankomende seizoen.