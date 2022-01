Max Verstappen is weer bezig met de voorbereidingen van aankomend seizoen, na zijn vakantie in Brazilië en Miami. Ook zijn online activiteiten zijn weer overal te volgen.

De Nederlander racet er op los op iRacing en daar maakt hij soms leuke grapjes. Zo is te zien in de onderstaande video, waar hij Toto Wolff even te grazen neemt: