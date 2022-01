Gasly neemt een kijkje in Miami: "Het racen gaat echt fantastisch worden!"

Aankomend seizoen debuteert de Grand Prix van Miami op de kalender. Op een circuit rondom het Hard Rock Stadium zullen de coureurs hun rondjes draaien. De werkzaamheden zijn momenteel nog in volle gang maar het enthousiasme is er niet minder om, ook bij enkele coureurs.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly nam afgelopen week alvast een kijkje op het circuit rondom het stadion van NFL-club Miami Dolphins. De Fransman werd aardig in de watten gelegd en kreeg enkele cadeautjes van de organisatoren. Zelf barstte hij ook van het enthousiasme over het circuit in aanbouw.

Quick stop in Miami.🇺🇸

Went to have a look at the new track, and it looks really awesome!! Racing is going to be amazing there, no doubt about it. Can’t wait for May!! @f1miami @HardRockStadium @MiamiDolphins pic.twitter.com/2KJ4f4hJF4