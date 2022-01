Wolff voorziet veel concurrentie: "Superbowl heeft ook niet altijd dezelfde winnaar"

Aankomend seizoen gaan er gloednieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Tegelijkertijd gaat de budget cap in 2022 ook omlaag, hij wordt verlaagd naar 140 miljoen dollar. Deze combinatie kan er zomaar voor zorgen dat men een zeer spannend en onverwachts seizoen kan verwachten.

Het is zeer goed mogelijk dat het startveld aankomend seizoen aardig door elkaar kan worden gehusseld door de nieuwe regels. De budget cap kan ervoor zorgen dat teams geen grotere voorsprong meer kunnen pakken tijdens het seizoen. Ook bij de topteams van de afgelopen seizoenen heerst die gedachte en verwacht niemand een Brawn GP-situatie.

Loophole

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dit niet zo snel gebeuren. De Oostenrijker deelt zijn verwachtingen in gesprek met het Duitse medium Auto, Motor und Sport: "Ik denk dat de budget cap alles meer op één lijn gaat brengen. Als iemand een loophole vind en een voorsprong pakt, dan zal iedereen dat kopiëren. De auto's zullen allemaal vergelijkbaar zijn. In het eerste jaar zijn er misschien nog wat verschillen. Daarna wordt het allemaal wat gelijker. Er zal geen team meer secondes voorsprong pakken."

Superbowl

Wolff denkt zelfs dat de concurrentie aan de kop van het veld alleen maar zal gaan groeien. De teambaas van het Duitse succesteam heeft daar echter helemaal geen problemen mee: "Ik denk dat er in de toekomst vijf of zes teams zullen meevechten voor de overwinningen. Dat is goed voor de sport. Hetzelfde team wint immers ook niet elk jaar de Superbowl."