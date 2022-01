'Vliegshows verleden tijd door milieuzorgen'

Een Grand Prix is altijd een ware show vol spektakel. Rondom de races wordt er normaliter ook van alles uit de kast getrokken om er een show van te maken. Er zijn optredens, spectaculaire volksliederen en fly-overs van militaire of bijzondere vliegtuigen. Het zijn iconische beelden maar het lijkt op zijn einde.

Het lijkt er namelijk op dat de Formule 1 heeft besloten om de vliegshows rondom de races de nek om te draaien. Het Italiaanse Corriere della Sera meldt namelijk dat het niet meer in het hedendaagse plaatje van de sport past en daarom aan banden wordt gelegd. De Formule 1 heeft nu dan ook de organisatoren van de races gevraagd om ermee te stoppen.

Uitstoot

Daar zijn twee mogelijke redenen voor. De vliegshows zouden namelijk voor te veel uitstoot zorgen en dat past niet bepaald bij de groene ambities van de sport. Hoeveel de vliegtuigen precies uitstoten is niet bekend maar het is wel duidelijk dat het teveel is voor de hoge heren van de sport. Het is niet duidelijk of de vliegshows weer worden toegestaan als er wordt gevlogen met een ander soort meer groene brandstof.

Spierballen

Een tweede mogelijke reden voor het verbieden van de vliegshows is meer politiek getint. De vliegshows zijn immers een goede manier om militaire spierballen te tonen aan de rest van de wereld. De sport racet immers in een aantal landen die nogal van het spierballenwerk zijn. Daarnaast wil de sport ook geen uithangboord zijn voor politiek machtsvertoon.