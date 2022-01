Brundle haalt uit naar radiomanieren Wolff: "Compleet onacceptabel"

De naweeën van de bizarre seizoensontknoping van het afgelopen jaar zijn nog steeds voelbaar in de Formule 1. Veel ogen zijn gericht op de FIA, wedstrijdleider Michael Masi, Mercedes en Lewis Hamilton. De FIA doet immers onderzoek naar de gang van zaken in Abu Dhabi en Hamilton zou het vervolg van zijn carrière laten afhangen van dat FIA-onderzoek.

Maar er is niet alleen kritiek op de rol van wedstrijdleider Masi bij de titelontknoping in Abu Dhabi. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff kan op de nodige kritiek rekenen. De Oostenrijkse teambaas deed er alles aan om zijn kopman Hamilton naar de wereldtitel te dirigeren. Hij meldde zich tijdens de race meermaals op de radio richting Masi, iets wat hij eerder tijdens het seizoen ook regelmatig deed.

Beïnvloeden

De kritiek op Wolff is dan ook niet mals. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle vindt dat het lobbyen bij de wedstrijdleider moet stoppen. Bij Sky Sports is Brundle er duidelijk over: "Bij het eerste safety car incident ,toen Giovinazzi stil viel op een aardig afstandje van een service road, riep Toto al over de radio dat er geen safety car naar buiten moest komen. Hij probeerde de beslissing te beïnvloeden. Het is compleet onacceptabel en dat weet Toto ook wel. Dat kunnen we niet hebben."

Oncomfortabel

Brundle loopt al flink wat jaren mee en zag dat dit soort dingen in het verleden helemaal niet mogelijk waren. Hij zag dat Masi's voorganger Charlie Whiting dit soort berichten simpelweg afwimpelden. Het geschreeuw van teambazen over de boordradio naar de wedstrijdleider mag van Brundle dan ook snel verdwijnen: "Voor mij was dat één van de meest oncomfortabele aspecten van het seizoen. We zagen het in Saoedi-Arabië en Silverstone. We zagen teambazen naar het kantoor van de stewards gaan tijdens de race. Dat moet stoppen."

Voetbal

De Engelsman is er klaar mee. Het is iets wat alleen maar in de Formule 1 gebeurt. In geen enkele andere vorm van sport vinden dit soort demonstraties plaats. Brundle haalt maar eens een vergelijking van stal: "Moet je voorstellen dat een voetbaltrainer het veld oprent en tegen de scheidsrechter gaat zeggen wat er moet gebeuren. Dat kan je echt niet hebben."