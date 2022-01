Domenicali hint op verplichte vaccinatie: "Een van de dingen die is goedgekeurd"

Het is duidelijk dat de Formule 1 ook in 2022 zal moeten opereren in een wereld die wordt beheerst door de coronapandemie. De nieuwe Omikron-variant heeft er voor gezorgd dat de vaccinaties in veel landen de pan uitreizen. Daarnaast stellen steeds meer landen strenge eisen aan mensen die het land in willen.

Recent kwam tennisser Novak Djokovic nog in de problemen toen hij Australië in wilde te reizen. De Serviër wil niet aangeven of hij gevaccineerd is en werd na lang gesteggel het land uitgezet. De Formule 1 wil dit soort situaties voorkomen en er gaan al geruime tijd verhalen over verplichte vaccinatie rond.

Voorzorgsmaatregel

Het lijkt erop dat dit er nu echt van gaat komen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft namelijk toe dat deze regel in het vat zit. De eerlijke Italiaan wordt geciteerd door het Spaanse Marca: "Een van de dingen die goedgekeurd is tijdens de laatste bijeenkomst van het World Council was ,als voorzorgsmaatregel, het vaccineren van alle staf in de Formule 1-paddock."

Voorstander

Domenicali zelf is een groot voorstander van vaccinaties. Met deze regel wordt het ook makkelijker om zonder al te veel problemen landen binnen te komen. De CEO legt uit waarom hij deze maatregel belangrijk vindt: "Vaccins en boosters zijn onze weg uit de pandemie. We moeten iedereen veilig houden en samen verder gaan. Ik ben zelf gevaccineerd en geboosterd en ik vraag iedereen om dat ook te doen. De Formule 1 stapt naar voren en we vragen iedereen om daaraan mee te werken."